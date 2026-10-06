Don Matteo abbraccia Castello: «Nove anni belli ora lascio con serenità»
Domenica l’ultima messa di don Rebecchi. Sarà parroco di Gragnano Grazie anche da Fontana Pradosa: «Una presenza costante e discreta»
Mariangela Milani
|1 ora fa
Don Matteo Rebecchi durante un’escursione con i ragazzi e con il vescovo e i parrocchiani di Fontana - © Libertà/Mariangela Milani
Questa domenica, 11 ottobre, don Matteo Rebecchi lascia la parrocchia di Castel San Giovanni per trasferirsi a Gragnano, dove il vescovo monsignor Adriano Cevolotto lo ha destinato, affidandogli anche le parrocchie di Campremoldo Sotto e Campremoldo Sopra. Lasciando Castel San Giovanni, dove è vicario del parroco don Andrea Campisi (che, prima di arrivare a Castello, aveva guidato proprio la parrocchia di Gragnano), don Matteo lascia anche la guida della parrocchia della frazione di Fontana Pradosa, dove domenica alle 10 celebrerà l’ultima messa. Alle 18 sarà invece in Collegiata.
Classe 1982, don Rebecchi è anche assistente di zona dell’Agesci. A Castello ha trascorso nove anni.
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