Ciclista ubriaco cade in strada a Carpaneto: trovato con ferite al volto
L'uomo, un quarantenne straniero, è stato portato all'ospedale di Piacenza per accertamenti
Ermanno Mariani
|55 minuti fa
Il ciclista ferito è stato portato in ambulanza al Pronto soccorso
La presenza di un uomo a terra è stata segnalata al 112 nella tarda serata di venerdì in via Palastrelli, a Carpaneto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno trovato un ciclista in evidente stato di ebbrezza che, probabilmente dopo aver perso il controllo della bicicletta, è caduto a terra battendo il volto sul selciato.
L’uomo, un cittadino indiano di circa quarant’anni, presentava ferite al viso e a una mano. Accanto a lui si trovava la bicicletta, danneggiata dalla caduta. Dopo le prime cure prestate sul posto, il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Piacenza per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono apparse gravi, ma sono stati comunque necessari controlli medici.
