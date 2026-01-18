Ciclista ubriaco cade in strada a Carpaneto: trovato con ferite al volto

La presenza di un uomo a terra è stata segnalata al 112 nella tarda serata di venerdì in via Palastrelli, a Carpaneto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno trovato un ciclista in evidente stato di ebbrezza che, probabilmente dopo aver perso il controllo della bicicletta, è caduto a terra battendo il volto sul selciato.

L’uomo, un cittadino indiano di circa quarant’anni, presentava ferite al viso e a una mano. Accanto a lui si trovava la bicicletta, danneggiata dalla caduta. Dopo le prime cure prestate sul posto, il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Piacenza per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono apparse gravi, ma sono stati comunque necessari controlli medici.