Compravendita in crescita e valori stabili, in ripresa il mercato immobiliare

Segnali di ripresa per il mercato immobiliare piacentino, che archivia il 2025 con volumi di compravendita in crescita e valori sostanzialmente stabili. È quanto emerge dal dossier sul comparto residenziale elaborato da Fiaip Piacenza, la Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali, relativo al secondo semestre dell’anno.

Secondo l’osservatorio provinciale coordinato da Marco Ghioni, il dato più significativo riguarda proprio il ritorno alla crescita delle transazioni. «L’analisi del mercato residenziale di Piacenza e provincia conferma segnali positivi, consolidando i trend dei primi mesi del 2025 e invertendo la fase negativa registrata nel 2024», spiega.

I numeri parlano chiaro: nel primo semestre 2025 sono state registrate 2.364 compravendite immobiliari residenziali, 330 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a un incremento del 16,2%. Nel dettaglio, il capoluogo ha totalizzato 892 operazioni (+17,9%), mentre il resto della provincia ha raggiunto 1.472 transazioni (+15,2%).

Dinamico anche il mercato degli affitti, sostenuto soprattutto dalla presenza universitaria e dal comparto logistico. A Piacenza gli studenti iscritti superano le cinquemila unità e oltre il 60% arriva da fuori città, alimentando la domanda di alloggi insieme ai più di 14mila addetti impiegati nella logistica e nel manifatturiero.

«Se in molte aree d’Italia cresce l’interesse per abitazioni di dimensioni medio-grandi - osserva il presidente provinciale di Fiaip, Fabrizio Floriani - a Piacenza si registra una nuova vitalità anche per i bilocali, spesso acquistati con l’obiettivo di destinarli alle locazioni per studenti o lavoratori. Una dinamica che riflette la trasformazione del tessuto economico e universitario della città».