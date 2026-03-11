Lulù, cucciola con soffio al cuore cerca famiglia: «Non può crescere in canile»

Ha solo quattro mesi e ha già conquistato molti cuori. Lulù, una cagnolina trovata a vagare qualche settimana fa, è ospite del canile di Fiorenzuola. Piccola e dolcissima, aveva ricevuto decine di richieste di adozione, ma durante i controlli veterinari è emerso un problema inatteso.

Dopo la visita, il veterinario ha infatti rilevato un soffio al cuore. Gli accertamenti specialistici hanno confermato la presenza di un difetto interventricolare non operabile. La patologia potrà essere tenuta sotto controllo con farmaci, ma la sua prospettiva di vita sarà purtroppo più breve del normale.

Per questo i volontari dell’associazione Amici del Cane chiedono per lei un’adozione consapevole. Può vivere anche con un altro cane, purché in un ambiente tranquillo. «Sappiamo che non è una scelta facile – spiegano i volontari – ma Lulù non può crescere in canile». Chi vorrà darle una casa può trovare informazioni e compilare il questionario sul sito www.amicidelcanefiorenzuola.it