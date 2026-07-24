Borgonovo, il palazzetto dello sport sarà dedicato a Gianni Scotti

Il palazzetto dello sport di Borgonovo sarà intitolato al borgonovese, non vedente, Gianni Scotti «atleta, dirigente sportivo e federale, vero e proprio pioniere dello sport paralimpico italiano» scomparso undici anni fa.

Lo ha deciso il consiglio comunale approvando la proposta della maggioranza consigliare di Borgo Nuova. Nonostante l’unanime riconoscimento, espresso da tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza, la proposta è passata con i soli voti della maggioranza. La discussione si è presto arenata su di una richiesta, formulata a voce dal consigliere Guido Guasconi (Terza Lista), che solo poche settimane fa aveva chiesto di intitolare il palazzetto al campione paralimpico Alex Zanardi.

Classe 1953, Gianni Scotti nei primi anni Ottanta è stato un un atleta di torball, gioco sportivo a squadre per non vedenti. Smessi i panni dell’agonismo ha indossato quelli di dirigente sportivo e federale, spendendosi per aprire le porte del mondo sportivo alle persone con disabilità. Alla fine degli anni Ottanta è stato presidente del Gruppo Sportivo Non vedenti Piacenza. Nel 1999 il suo impegno e le sue capacità erano state premiate con l’elezione alla carica di presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Sport Disabili (Fisd). Incarico quest’ultimo mantenuto fino al 2004. In seguito, quando in seno al CONI era stato istituito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Gianni Scotti ne era stato eletto presidente regionale, mantenendo tale incarico per tre quadrienni olimpici consecutivi, e riconfermato nel 2013. Sempre il Coni nel 2012 aveva premiato il suo impegno e la sua particolare dedizione con la Stella d’argento al merito sportivo. Si è spento nel 2015.