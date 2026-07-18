«Prigionieri in casa: quei maremmani ancora incustoditi»

Si sono sentite prigioniere in casa propria le tre famiglie che ieri mattina, uscendo a orari diversi dalle loro abitazioni, si sono trovate di fronte un branco di cani pastori maremmani che giravano liberamente nei loro giardini. E’ accaduto in località Fornace, in val Riglio, ai confini tra i comuni di Ponte dell'Olio e San Giorgio. Un episodio che replica quelli già vissuti dai residenti di quelle zone nei mesi ed anni scorsi. Le famiglie infatti già da anni segnalano il vagabondaggio di questi cani che, lasciati liberi dai proprietari - che si trovano dall’altra parte della collina -, girano incuranti nelle loro pertinenze.

L’ultimo, in cui erano state chiamate le forze dell’ordine, si era verificato a fine maggio, quando una giovane donna, uscendo di casa, si era trovata davanti sei maremmani che hanno iniziato a ringhiare.