Cassa integrazione ad Aza Corp, il Pd: «Solidarietà ai lavoratori»
Il circolo del Partito democratico di Fiorenzuola chiede chiarezza e si auspica che all'orizzonte non ci sia lo smantellamento dell'azienda
|1 ora fa
Aza Corp
«Solidarietà ai lavoratori e garanzie sulla continuità aziendale» il monito del Partito democratico di Fiorenzuola in merito alla delicata fase che sta attraversando la Aza Corp, realtà storica del territorio che nel sito locale occupa più di 80 persone, ora in cassa integrazione.
Il circolo locale - attraverso una nota - «intende manifestare la massima vicinanza e solidarietà alle lavoratrici, ai lavoratori e alle loro famiglie. Il mancato pagamento della tredicesima e della mensilità di dicembre, unito all’incertezza sul futuro, rappresenta un peso economico e sociale insostenibile che colpisce direttamente la nostra comunità».
«Seguiamo con estrema attenzione l’evolversi della vertenza,» dichiara la segretaria Lucilla Meneghelli. «AZA Corp non è solo un’azienda, ma un patrimonio di competenze e professionalità che Fiorenzuola non può permettersi di perdere. È fondamentale che il percorso intrapreso non porti a uno smantellamento, ma a una soluzione concreta che garantisca la continuità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali».
