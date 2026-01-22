Cassa integrazione ad Aza Corp, il Pd: «Solidarietà ai lavoratori»

«Solidarietà ai lavoratori e garanzie sulla continuità aziendale» il monito del Partito democratico di Fiorenzuola in merito alla delicata fase che sta attraversando la Aza Corp , realtà storica del territorio che nel sito locale occupa più di 80 persone, ora in cassa integrazione.

Il circolo locale - attraverso una nota - «intende manifestare la massima vicinanza e solidarietà alle lavoratrici, ai lavoratori e alle loro famiglie. Il mancato pagamento della tredicesima e della mensilità di dicembre, unito all’incertezza sul futuro, rappresenta un peso economico e sociale insostenibile che colpisce direttamente la nostra comunità».

«Seguiamo con estrema attenzione l’evolversi della vertenza,» dichiara la segretaria Lucilla Meneghelli. «AZA Corp non è solo un’azienda, ma un patrimonio di competenze e professionalità che Fiorenzuola non può permettersi di perdere. È fondamentale che il percorso intrapreso non porti a uno smantellamento, ma a una soluzione concreta che garantisca la continuità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali».