Castello, nuovo cantiere per via Mazzini: lavori per 45mila euro

Lunedì 23 febbraio parte un nuovo cantiere - il precedente è di soli 5 anni fa - per rimettere a nuovo via Mazzini. Il continuo distacco di parti delle delicate lastre di porfido che ne ricoprono il selciato ha reso necessario un nuovo intervento. La via, in pieno centro storico, si presenta infatti in condizioni precarie, tanto c’è chi l’ha bollata la via dall’effetto «tetris». L’intervento, del costo di circa 45mila euro, verrà suddiviso in due tronconi. «Prevediamo due fasi di lavori da 15 giorni ciascuna» dice l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bollati. Si parte nel tratto tra corso Matteotti e via Calvi, con lavori previsti tra il 23 febbraio e l'8 marzo. Subito dopo, dall'8 marzo al 22 marzo, il cantiere proseguirà tra via Calvi e via fratelli Bandiera. Nei tratti interessati dal cantiere passeranno solo i pedoni.