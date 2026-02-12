Dietro le quinte del suono: al Nicolini un seminario sulla regia della registrazione

Venerdì 13 febbraio, alle ore 15.30, l’Aula 26 del Conservatorio Nicolini ospiterà un incontro dedicato a un tema tanto affascinante quanto spesso poco conosciuto: la regia della registrazione musicale. Il seminario, dal titolo “Registrare musica: dietro le quinte del suono”, inserito nel percorso ConsERvatorio Orienta coordinato dal maestro Giuseppe Camerlingo e finanziato da Regione Emilia-Romagna, offrirà agli studenti e agli appassionati l’opportunità di scoprire cosa accade davvero quando un brano passa dall’esecuzione dal vivo alla fissazione su nastro – o, più propriamente, su file digitale.

Chiunque abbia registrato musica, anche solo tra le mura di casa, sa quanto il risultato finale dipenda non soltanto dall’abilità dell’esecutore, ma anche dalla presenza di una figura capace di guidare, ascoltare e orientare le diverse “prese”. È un ruolo delicato, che richiede lo spartito alla mano e una visione d’insieme: quello del regista della registrazione.

Si tratta di una professionalità che unisce competenze musicali e tecniche. Da un lato l’orecchio musicale, la conoscenza dell’interpretazione e dello stile; dall’altro la familiarità con microfoni, strumenti, software di montaggio e processi di editing. Un equilibrio sottile tra sensibilità artistica e precisione tecnica, indispensabile per trasformare una buona esecuzione in una registrazione convincente.

Il seminario sarà anche un’occasione pratica: i partecipanti potranno registrare due minuti di musica, alternandosi nei ruoli di esecutore e “regista”. Un’esperienza concreta per comprendere le dinamiche della sala di registrazione, il dialogo tra chi suona e chi ascolta in cabina, le scelte che determinano il risultato finale.