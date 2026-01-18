«Correte c’è un cucciolo nel fango vicino alla Statale 45». Salvato dalla polizia locale

I primi a chiamare sono stati gli stessi cantonieri Anas. «C’è un cucciolo, vicino alla Statale 45, a Casino Agnelli», hanno detto preoccupati dal fatto che potesse finire in mezzo alla strada dove passano almeno cinquemila veicoli al giorno. Poi, anche altri cittadini hanno alzato il telefono contattando la Polizia locale di Travo: «Venite, ora è in mezzo al fango, accanto ai cassonetti».

L'agente Valentina Nocera con il cucciolo salvato