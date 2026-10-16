Traffico di Fentanyl tra Cina e America, per Miserotti la pena sale a 16 anni

Nuova condanna per Giancarlo Miserotti, accusato di aver gestito un traffico di Fentanyl tra la Cina e gli Stati Uniti, triangolando con Piacenza le ordinazioni del potente oppioide, tristemente noto per avere una potenza tra le cinquanta e le cento volte superiore alla morfina. Arrestato nel 2023, a dicembre dell’anno scorso il 54enne piacentino aveva già subito una condanna a 13 anni e quattro mesi, più 180mila euro di multa. Ma una serie di episodi, stralciati dagli investigatori, erano rimasti fuori da quel primo processo. Ecco perché è stato celebrato un processo bis, sempre con rito abbreviato, che si è concluso con la condanna a due anni e otto mesi di reclusione, più la multa di 20mila euro.

Si tratta di una pena che va a sommarsi a quella precedente, perché i reati di spaccio contestati sarebbero stati commessi in continuazione - cioè all’interno di uno stesso disegno criminale - a quelli già giudicati. La condanna totale è quindi di 16 anni e 200mila euro.