Auto a noleggio per la cocaina a domicilio, 22enne arrestato per spaccio

Un albanese di 22 anni è stato arrestato nel primo pomeriggio di lunedì 9 febbraio dalla polizia in via Dionigi Carli a Piacenza, colto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di cocaina.

Dopo alcuni giorni di osservazione e pedinamento in città, era emerso che il ragazzo riforniva una vasta platea di assuntori, muovendosi per tutta la città in macchina per raggiungere la clientela e non dare punti di osservazione fissi agli investigatori. Lo spacciatore, a bordo di una Fiat Punto presa a noleggio, raggiungeva gli acquirenti di sostanza stupefacente che avevano richiesto cocaina, portandogliela direttamente a destinazione.

Nel primo pomeriggio di ieri, dopo una lunga attività di osservazione, gli agenti sono intervenuti subito dopo una cessione di sostanza, procedendo al controllo dello spacciatore. Perquisito, è stato trovato in possesso di altre 7 dosi di cocaina, nonché di 210 euro.

Il soggetto, un cittadino albanese classe 2004, senza fissa dimora, irregolare sul territorio e privo di precedenti, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti.

L’acquirente invece, una cittadina italiana quarantenne, è stata trovata in possesso di una dose di cocaina e sanzionata quale assuntrice di sostanze.