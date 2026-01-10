Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Eroina e bilancino in casa, 40enne denunciato per spaccio

Sono in corso indagini per verificare la rete di approvvigionamento e la clientela dell'uomo

Redazione Online
|2 ore fa
Eroina e bilancino in casa, 40enne denunciato per spaccio
1 MIN DI LETTURA
Un italiano di 40 anni è stato denunciato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione sono stati trovati circa 7,5 g di presumibile sostanza stupefacente del tipo eroina, un bilancino di precisione, 280 euro in banconote di vario taglio, nonché di materiale per il confezionamento di dosi. La perquisizione è scattata dopo una segnalazione di un’attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.
Sono in corso indagini per verificare la rete di approvvigionamento e la clientela dell'uomo, e la sostanza sequestrata sarà analizzata in appositi laboratori per le verifiche del caso.
La posizione del soggetto è al vaglio della Divisione Anticrimine.
 

Gli articoli più letti della settimana