Gomme tagliate nel parcheggio durante la partita

Per alcuni tifosi della Gas Sales Bluenergy la gioia per la vittoria contro Berlino e il conseguente approdo alla semifinale europea di Cev Cup è durata pochi minuti. Tornati nel parcheggio a fine gara, infatti, almeno cinque automobilisti hanno trovato gli pneumatici della propria auto tagliati, un atto vandalico grave e inspiegabile. C'è addirittura chi ha avuto tutte e quattro le gomme squarciate, quindi è stato costretto a lasciare lì l'auto e a farsi venire a prendere. Un disagio che si aggiunge alla comprensibile rabbia. Sono state ovviamente chiamate le forze dell'ordine, che hanno iniziato gli approfondimenti.