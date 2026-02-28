Pacchi sospetti alla logistica, scoperti 42 grammi di marijuana

Intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Piacenza presso un magazzino della logistica, dove nel corso della giornata del 27 febbraio sono stati individuati due pacchi ritenuti sospetti. La segnalazione è partita dai responsabili della struttura, che hanno richiesto l’intervento della pattuglia dopo aver notato anomalie riconducibili a una possibile spedizione irregolare.

Giunti sul posto, i militari della “gazzella” del Radiomobile hanno effettuato gli accertamenti e il controllo dei colli segnalati. All’interno dei pacchi è stata trovata sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in più dosi, per un peso complessivo di quasi 42 grammi. La sostanza è stata posta sotto sequestro. E' stata quindi informata l’autorità giudiziaria, mentre sono stati avviati approfondimenti investigativi per ricostruire la filiera della spedizione e accertarne provenienza e destinazione.