Pacchi sospetti alla logistica, scoperti 42 grammi di marijuana
La segnalazione è partita dal personale della struttura in via Emilia Pavese. Nei colli, sostanza già suddivisa in più dosi: informata l’Autorità Giudiziaria, indagini in corso
Redazione Online
|3 ore fa
Intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Piacenza presso un magazzino della logistica, dove nel corso della giornata del 27 febbraio sono stati individuati due pacchi ritenuti sospetti. La segnalazione è partita dai responsabili della struttura, che hanno richiesto l’intervento della pattuglia dopo aver notato anomalie riconducibili a una possibile spedizione irregolare.
Giunti sul posto, i militari della “gazzella” del Radiomobile hanno effettuato gli accertamenti e il controllo dei colli segnalati. All’interno dei pacchi è stata trovata sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in più dosi, per un peso complessivo di quasi 42 grammi. La sostanza è stata posta sotto sequestro. E' stata quindi informata l’autorità giudiziaria, mentre sono stati avviati approfondimenti investigativi per ricostruire la filiera della spedizione e accertarne provenienza e destinazione.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Il Conservatorio accende la città: dal 2 marzo al via le Jam Sessions all'Irish Pub
2.
Dal cemento al legno, il tetto del Duomo alleggerito di 300 tonnellate
3.
Simone Cristicchi a sorpresa a Quarto di Gossolengo: «Cerca oggetti che raccontano sogni»
4.
Confesercenti Piacenza: dalla prevenzione ai controlli, più sicurezza per i pubblici esercizi