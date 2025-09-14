Schianto sulla statale 45, muore motociclista

Tragico incidente stradale questa mattina, 14 agosto 2025, sulla statale 45, in località Dolgo di Travo. Un motociclista ha perso la vita nello schianto con un'auto. La vittima è un uomo di 60 anni residente a Ospedaletto Lodigiano. Nonostante le lunghe manovre di rianimazione dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare.

La moto viaggiava in direzione di Bobbio ed è andata a sbattere contro la fiancata di un'auto che procedeva in direzione opposta e si accingeva a svoltare in una strada laterale. L'urto è stato violento e l'uomo in sella alla moto è stato sbalzato sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118: l'auto infermieristica da Bobbio, la pubblica Valnure dalla postazione di Rivergaro, oltre all'elicottero arrivato da Parma. Accorsi anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Bobbio per ricostruire l'accaduto.

L'incidente ha causato lunghe code di auto sulla statale. A causa di un incidente, la strada statale 45 è stata provvisoriamente chiusa al traffico per un tratto di circa un chilometro all’altezza di località Cernusca.