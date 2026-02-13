Spaccio ai giardini di via Damiani. Due pusher denunciati

Due spacciatori sono stati denunciati dalla polizia martedì 10 febbraio. Si tratta di tunisini trentenni, in regola sul territorio nazionale, notati compiere movimenti sospetti nei giardini di via Damiani. Gli agenti sono quindi intervenuti per un controllo. Durante la perquisizione sono stati trovati in possesso complessivamente di 10 dosi di cocaina e di quasi 300 euro in contanti, in parte nascosti all’interno di sigarette elettroniche.

Sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso tra loro. La loro posizione è inoltre al vaglio della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza.