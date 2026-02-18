Disorientata vaga per chilometri in auto: rintracciata dai carabinieri

Ha avuto un lieto fine la vicenda di una 62enne scomparsa da Carpaneto. E' stata rintracciata dai carabinieri. Aveva vagato in auto per decine di chilometri senza rendersene conto.

La donna aveva lasciato la sua abitazione di Carpaneto verso le 13.15 martedì 17 febbraio per andare a far visita alla sorella a Fontanafredda, dove però non è mai arrivata. Il marito, preoccupato per la sua assenza, ha allertato i carabinieri di Fiorenzuola che hanno iniziato le ricerche con il supporto della Polizia Locale dell’Unione "Val Nure e Val Chero".

Nel pomeriggio i familiari non vedendola ritornare, avevano provato ripetutamente a contattarla al cellulare, ma senza alcun esito. L’allarme è scattato intorno alle 17.30 e le forze dell'ordine, controllando in tempo reale i varchi di videosorveglianza stradale, hanno rilevato il transito della sua utilitaria nei pressi del comune di Pianello, lungo la SP412R.

I militari dell'Arma di una pattuglia di Carpaneto, insieme ai colleghi di Pianello e Castel San Giovanni, hanno seguito passo dopo passo tutti gli spostamenti dell’auto, da Pianello verso Castel San Giovanni per poi deviare verso la Val Trebbia, mentre la Centrale Operativa ha coordinato l’intervento sul territorio, supportata dai continui aggiornamenti che arrivavano dalla Polizia Locale.

Una volta individuata l’utilitaria in movimento, i militari di Carpaneto, con l’auto di servizio e con cautela hanno affiancato l’auto nei pressi di Niviano e hanno richiamato l’attenzione della signora, che finalmente ha fermato la sua corsa. La donna, infatti, era molto disorientata: ricordava il proprio nome ma non ha saputo dire dove era diretta. Aveva percorso ininterrottamente diversi chilometri alla cieca, allontanandosi sempre di più dalla sua destinazione originaria senza rendersene conto. La donna, anche se provata e confusa, è risultata in buone condizioni di salute. Accompagnata in auto dai militari di Carpaneto, ha potuto così fare rientro a casa e riabbracciarei propri familiari, mettendo fine a un pomeriggio ed una serata di grande apprensione.