Dopo tre generazioni, giù la serranda del negozio di Gianni e Rita Orlandi

Per 53 anni è stato il punto di riferimento per centinaia di appassionati dal pollice verde, di Castel San Giovanni e non solo. Ora per la rivendita di sementi, concimi, piante da frutto e da giardino dei coniugi Giovanni Orlandi, detto Gianni, e la moglie Rita Bassi, ultimi eredi di una storia iniziata tre generazioni fa, è arrivato il momento di abbassare la serranda.

La storia dell'attività in realtà dura da molto più di 53 anni, da quando Carlo Rampini, nonno di Gianni Orlandi, avviò una rivendita di granaglie a Nibbiano. Quell’attività venne poi rilevata da Terenzio Orlandi, padre di Gianni, che la trasferì nell’immediato dopoguerra lungo via Mazzini, una traversa del centralissimo corso Matteotti a Castel San Giovanni.

Tra le attestazioni di stima anche quelle dell'amministrazione comunale che agli storici commercianti hanno consegnato una targa di riconoscenza a nome di tutti i castellani.