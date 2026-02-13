Frana sulla strada per Brugnello, frazione isolata

Una frana, caduta tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, ha interrotto il transito sulla strada per Brugnello, nel territorio del comune di Cortebrugnatella.

Nella mattinata di oggi, venerdì 13, è atteso un sopralluogo della protezione civile. La frazione di Brugnello è al momento isolata e l'amministrazione comunale sta organizzando trasporti in caso di emergenze.