Frana sulla strada per Brugnello, frazione isolata
L'amministrazione comunale di Cortebrugnatella sta organizzando i trasporti in caso di emergenze. Nella mattinata di oggi è atteso un sopralluogo della protezione civile
Redazione Online
|1 ora fa
Una frana, caduta tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, ha interrotto il transito sulla strada per Brugnello, nel territorio del comune di Cortebrugnatella.
Nella mattinata di oggi, venerdì 13, è atteso un sopralluogo della protezione civile. La frazione di Brugnello è al momento isolata e l'amministrazione comunale sta organizzando trasporti in caso di emergenze.
Nella mattinata di oggi, venerdì 13, è atteso un sopralluogo della protezione civile. La frazione di Brugnello è al momento isolata e l'amministrazione comunale sta organizzando trasporti in caso di emergenze.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Storie di voi, il sogno di Mauro e Grazia tra galline felici e funghi Shiitake
2.
Ferriere, oltre 300 escursionisti illuminano il Crociglia contro il parco eolico
3.
Incappucciati tentano di rapinarla in auto, lei urla e li mette in fuga, un vicino filma tutto
4.
Supermercati Sigma, è crisi: ottanta lavoratori rischiano