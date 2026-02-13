Liberta - Site logo
Frana sulla strada per Brugnello, frazione isolata

L'amministrazione comunale di Cortebrugnatella sta organizzando i trasporti in caso di emergenze. Nella mattinata di oggi è atteso un sopralluogo della protezione civile

Redazione Online
|1 ora fa
Una frana, caduta tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, ha interrotto il transito sulla strada per Brugnello, nel territorio del comune di Cortebrugnatella.
Nella mattinata di oggi, venerdì 13, è atteso un sopralluogo della protezione civile. La frazione di Brugnello è al momento isolata e l'amministrazione comunale sta organizzando trasporti in caso di emergenze.

