Giovani con disabilità e lavoro, dalla Regione 1,2 milioni di euro a Piacenza

Anche per il 2026 la Regione Emilia-Romagna conferma 18 milioni di euro per accompagnare i giovani con disabilità all’autonomia e nella transizione verso il lavoro: per il secondo anno consecutivo vengono incrementate di quasi il 50% le risorse destinate a Comuni e Unioni di Comuni, la cui ripartizione ha avuto il via libera dalla Giunta regionale nell’ultima seduta. Considerando il 2023, anno in cui lo stanziamento superò di poco i 9 milioni di euro, le risorse sono raddoppiate. Per la sola provincia di Piacenza sono stati stanziati 1.196.284 euro.

Il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità relativo al triennio 2024-2026, da cui provengono i contributi, ha tra i propri obiettivi quello di finanziare le «Misure a sostegno del successo formativo e delle transizioni verso il lavoro degli studenti» realizzate dagli Enti locali; è quindi orientato a garantire, tra le altre, pari possibilità di accesso e fruizione alle opportunità educative e formative, rendendo disponibili interventi che permettano ai giovani con disabilità la costruzione del proprio progetto di vita, compreso il sostegno nella transizione tra la scuola, la formazione e il lavoro. Si tratta dunque di risorse molto importanti, perché finalizzate a potenziare i servizi educativi attraverso percorsi personalizzati per favorire l’autonomia di questi giovani. In particolare, gli interventi finanziati devono rafforzare, arricchire e ampliare le opportunità offerte sostenendo l’integrazione e la continuità con le progettualità individuali già definite dai servizi scolastici e sociosanitari.

«Uno stanziamento molto atteso dai Comuni, per dare risposta a un bisogno crescente e sentito- afferma l’assessora a Scuola e Welfare, Isabella Conti-. La Regione Emilia-Romagna conferma l’impegno già assunto lo scorso anno, incrementando del 50% le risorse per sostenere le Amministrazioni che si fanno carico di garantire il diritto allo studio di tutti, nessuno escluso, indipendentemente dal luogo di residenza, dalla situazione economica e sociale e dalle condizioni di salute. Lavorare per migliorare la qualità della vita dei nostri bambini, giovani e delle nostre famiglie è un impegno che abbiamo assunto e su cui continuiamo fortemente a investire. Vanno in questa direzione- chiude Conti- le risorse stanziate per potenziare i Centri estivi, i nidi, i Centri per le famiglie, ma anche per le Scuole aperte nel pomeriggio e per l’avvio delle attività extrascolastiche alle elementari già dal 31 agosto».

La ripartizione delle risorse, che si inserisce nella programmazione triennale 2024-2026 del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, è stata calcolata in base alla quota, ricevuta da ciascun Comune nel 2025, del fondo statale per l’assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado, il cui ammontare complessivo è stato di 9.966.211 euro. Questo criterio assicura una distribuzione equa e coerente con le esigenze già rilevate sul territorio.

Beneficiari delle azioni sono i giovani con disabilità certificata iscritti ai percorsi del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, indipendentemente dall’età, e i giovani con disabilità certificata che hanno da poco terminato i percorsi del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per garantire la continuità dei progetti individuali verso la dimensione lavorativa, favorendo così i futuri percorsi di inserimento professionale che saranno realizzati dagli Uffici del collocamento mirato.

Tra le azioni che potranno essere realizzate e potenziate: incontri e attività laboratoriali individuali o di gruppo, con finalità di promozione delle autonomie a sostegno negli apprendimenti e dei processi di inclusione e a carattere ricreativo; attività con finalità educative e opportunità di socializzazione e di potenziamento delle autonomie, personali e socio-relazionali; attività di supporto all’autonomia e alla comunicazione con personale educativo e assistenziale qualificato; supporto alla partecipazione ai percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento anche attraverso l’accompagnamento da parte di personale educativo per l'attività di progettazione, di realizzazione dello stage e del monitoraggio e verifica dello stesso; supporto alla partecipazione ad attività sportive, artistiche e culturali; progetti educativi individualizzati con finalità di orientamento e di potenziamento delle autonomie, personali e/o socio-relazionali; progetti educativi individualizzati a sostegno dei processi di apprendimento dei diversi ambiti disciplinari e dell’acquisizione di competenze trasversali; servizio di trasporto e connesso personale per sostenere la piena fruizione delle opportunità.