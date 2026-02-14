Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Incendio in appartamento, tre persone all'ospedale

A Fiorenzuola, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118

Redazione Online
|4 ore fa
Incendio in appartamento, tre persone all'ospedale
1 MIN DI LETTURA
Sono tre le persone trasportate in ospedale per intossicazione da fumo a seguito di un incendio divampato nella mattinata di sabato 14 febbraio in un appartamento di Fiorenzuola.
Le fiamme sarebbero partite dall’abitazione di una giovane donna: tra le possibili cause non si esclude l’utilizzo di alcune candele. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre provenienti da Piacenza e Fiorenzuola, insieme ai sanitari della Croce Rossa e all’automedica.
La ragazza, rimasta intossicata dal fumo, è stata trasportata all’ospedale di Fidenza. Anche l’appartamento adiacente è stato invaso dal fumo: due anziani coniugi sono stati accompagnati, in via precauzionale, all’ospedale di Piacenza.

Gli articoli più letti della settimana