Incendio in appartamento, tre persone all'ospedale

Sono tre le persone trasportate in ospedale per intossicazione da fumo a seguito di un incendio divampato nella mattinata di sabato 14 febbraio in un appartamento di Fiorenzuola.

Le fiamme sarebbero partite dall’abitazione di una giovane donna: tra le possibili cause non si esclude l’utilizzo di alcune candele. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre provenienti da Piacenza e Fiorenzuola, insieme ai sanitari della Croce Rossa e all’automedica.

La ragazza, rimasta intossicata dal fumo, è stata trasportata all’ospedale di Fidenza. Anche l’appartamento adiacente è stato invaso dal fumo: due anziani coniugi sono stati accompagnati, in via precauzionale, all’ospedale di Piacenza.