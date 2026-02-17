Incidente in A1 a Fidenza, in mattinata lunghe code verso sud

Una coda di 8 km si è formata nella mattinata di martedì 17 febbraio lungo la corsia sud dell'autostrada A1 all'altezza di Fidenza, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 98 che ha coinvolto due mezzi pesanti.

Durante le operazioni di soccorso il traffico in direzione Bologna è stato deviato su una sola corsia.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.