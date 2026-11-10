La cena Bottigelli continua a fare gol, vince la solidarietà

Lautaro, Thuram, Nico Paz, Mbappé, Yamal e, ciliegina sulla torta, il Pallone d’Oro Harry Kane. Le stelle del calcio, con le loro maglie autografate, sono state protagoniste della serata di solidarietà organizzata dall’Associazione William Bottigelli, che anche quest’anno ha riunito amici e sostenitori nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni. L’obiettivo è quello di sempre: raccogliere fondi da destinare a chi ha più bisogno.

Associazioni, realtà sportive, rappresentanti delle istituzioni e tanti amici hanno risposto all’appello, partecipando all’asta benefica delle maglie dei campioni della Serie A e dei principali campionati internazionali, oltre alla tradizionale lotteria. Un impegno che prosegue dal 2002 e che continua a sostenere numerose realtà del territorio.

«Quest’anno, in particolare, abbiamo scelto di sostenere le Suore della Provvidenza di monsignor Torta e le loro missioni in Africa, Progetto Vita di Daniele Aschieri, che porterà i defibrillatori nelle scuole piacentine a partire dalla Genocchi, il reparto di Ematologia dell’ospedale guidato da Daniele Vallisa, l’hospice Casa di Iris e la Cooperativa Sociale La Gemma Onlus, una nuova realtà per noi, che si occupa di persone affette da gravi disturbi psichici. I fondi serviranno anche a realizzare abitazioni da destinare a queste persone», spiega Mario Chitti dell’associazione Bottigelli.

«Per noi è motivo di orgoglio continuare ad aiutare le persone in difficoltà. Siamo profondamente legati al territorio, ma il nostro impegno va anche oltre Piacenza. Tutto questo è possibile grazie agli amici e ai sostenitori che continuano a darci fiducia», sottolinea il vicepresidente Daniele Cacia, ex attaccante biancorosso.

Non sono mancate le vecchie glorie del Piacenza Calcio, da Dario Hübner ad Alberto Galandini, passando proprio per Cacia. Presenti anche Eusebio Di Francesco, presidente dell’associazione, e una new entry: Kirill Bosov, nuovo socio del Piace, che nel corso della serata ha consegnato un pallone a Galandini. Un'occasione per ritrovare volti che hanno scritto pagine importanti della storia biancorossa e che continuano a mantenere un legame speciale con la città.

«È bellissimo tornare in quella che è, in parte, anche casa mia. Per me e per tutti noi è fondamentale portare avanti questo impegno in memoria di William e continuare a fare del bene nel suo nome», racconta Di Francesco.

Una serata nel segno della memoria, del senso di appartenenza e della generosità. Perché, ancora una volta, la passione per il calcio si è trasformata in un aiuto importante per chi ne ha più bisogno.