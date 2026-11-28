Una sanzione di 10mila euro al Comune di Piacenza per le insufficienti tutele della privacy degli automobilisti ripresi dalle telecamere comunali. Il Garante per la Protezione dei dati personali ha anche sanzionato per 4mila euro Engine Spa, società incaricata del noleggio, installazione e manutenzione dell’impianto per il rilevamento delle infrazioni semaforiche.

L’Autorità ha adottato i provvedimenti numero 819 e 820 del 12 novembre 2026 a seguito del reclamo di un automobilista che, dopo aver ricevuto una multa per essere passato con il semaforo rosso, ha lamentato l’assenza - nei pressi dell’incrocio - del cartello informativo sul trattamento dei dati personali raccolti dalle telecamere.

Il sistema di rilevamento, attivo 24 ore su 24, registrava le immagini dei possibili passaggi con il semaforo rosso, che venivano poi esaminate dagli agenti della Polizia locale per accertare le infrazioni. Le verifiche del Garante hanno confermato l’inadeguatezza dell’informativa riportata nei verbali, l’assenza del cartello al momento dell’infrazione e hanno rilevato che l’informativa completa era difficilmente reperibile sul sito del Comune. Inoltre è stato accertato che la successiva informativa predisposta dal Comune presentava criticità, poiché indicava tra le finalità del trattamento anche quella della sicurezza urbana, perseguibile sulla base di un diverso quadro normativo e realizzata attraverso un distinto sistema di videosorveglianza.