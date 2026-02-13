Lupi in città, avvistamenti a Vallera e Mucinasso | VIDEO
Un branco è stato ripreso a Ottavello qualche giorno fa
Redazione Online
|1 ora fa
Ancora lupi nelle campagne piacentine. Sono di questa mattina due avvistamenti: uno in via Gianbattista Laguri, nella zona residenziale di Vallera; l'altro a Mucinasso, al quale si riferisce il primo dei due filmati allegati.
Il secondo video immortala invece un branco di canidi nelle campagne di Ottavello, di qualche giorno fa.
Il branco di lupi a Ottavello:
