Movida e centro città sotto la lente, maxi controlli a Piacenza. Oltre 200 persone identificate
Operazione straordinaria della polizia e delle forze dell'ordine nei punti nevralgici del capoluogo e nei locali
Redazione Online
|1 ora fa
Un imponente spiegamento di forze ha blindato Piacenza nell'ultima settimana, concentrandosi in particolare nei luoghi della movida e nelle aree più sensibili del centro storico. Il dato più rilevante emerge dai numeri complessivi dell'operazione: ben 123 operatori delle forze dell'ordine sono stati schierati sul campo, permettendo di identificare oltre 200 persone e di sottoporre a verifica due esercizi commerciali. L'obiettivo principale è stato garantire la sicurezza cittadina e prevenire qualsiasi forma di illegalità o degrado.
Le attività, disposte tramite specifica ordinanza del Questore e coordinate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dal Prefetto, si sono articolate in diverse fasi. Durante i giorni scorsi, la Questura, supportata dal Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, ha setacciato zone critiche come la Stazione Ferroviaria, il Pubblico Passeggio, Piazza Cavalli e le vie limitrofe. In questa prima tranche sono state identificate 70 persone, di cui 7 con precedenti, e controllati 37 veicoli.
Il monitoraggio è diventato ancora più serrato nel fine settimana. Nel pomeriggio di sabato, in concomitanza con le proteste registrate in altre città italiane, venti agenti anche in borghese hanno presidiato Piazza Duomo e il centro. In serata, l'attenzione si è spostata sulla movida: un dispositivo interforze composto da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale ha controllato via Campo Sportivo Vecchio, Vicolo Edilizia e il Pubblico Passeggio. Qui sono state identificate altre 130 persone, di cui 39 con precedenti.
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