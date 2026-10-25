Piacenza, ieri centro storico blindato per il timore di saccheggi: una catena chiude e protegge le vetrine

Centro storico di Piacenza sorvegliato speciale per il timore di saccheggi annunciati sui social dal Movimento 17 ottobre. Carabinieri, polizia, guardia di finanza e agenti della polizia locale hanno presidiato piazze e vie dello shopping. Un imponente dispositivo di sicurezza che ha accompagnato un sabato trascorso senza incidenti.

In via XX Settembre la catena di abbigliamento sportivo Snipes ha scelto di non aprire, proteggendo vetrine e ingresso con pannelli di legno. Gli altri esercizi hanno invece lavorato regolarmente, pur con qualche precauzione.

«Fino a metà mattina il centro era deserto, poi dalle 11 la svolta», racconta Gianluca Brugnoli, presidente di Federmoda. I messaggi allarmistici circolati nei giorni precedenti avevano frenato gli acquisti. Con il passare delle ore, però, i clienti sono tornati a passeggiare tra le vetrine. Per i commercianti resta la preoccupazione per eventuali danni e chiusure forzate, ma la giornata si è conclusa senza disordini.