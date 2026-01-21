Nicoletta, svanita nel nulla: dopo 23 anni si va verso la morte presunta
Ora un cerchio si chiude, anche se in maniera sofferta
Donata Meneghelli
|2 ore fa
Ricorrono oggi 23 anni dalla scomparsa di Maria Nicoletta Cursio, la giovane fiorenzuolana svanita nel nulla il 21 gennaio 2003. Quattro giorni dopo avrebbe compiuto 31 anni. Un anniversario che la famiglia non dimentica, un trauma che anno dopo anno si rinnova. Ma forse ora un cerchio si chiude, anche se in maniera sofferta. I fratelli di Nicoletta hanno scelto di presentare istanza al tribunale per la dichiarazione di morte presunta dell’amata sorella. Avrebbero potuto chiederla già nel 2013, trascorsi 10 anni dalla denuncia di scomparsa (presentata già il 22 gennaio 2003). Hanno atteso, per conservare la speranza di ritrovarla.
