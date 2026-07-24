Panorama, musica e sapori: a Gusano torna la Grigliata sotto le stelle

Un'area panoramica mozzafiato, le colline tra la Val Vezzeno e la Val Riglio, la passione di decine di volontari e il desiderio di far conoscere un piccolo gioiello nel territorio comunale di Gropparello. È tutto pronto per la sesta edizione della Grigliata sotto le stelle targata Nuova pro loco Gusano. Sabato 25 e domenica 26 luglio, dalle 19.00, in programma stand gastronomici, spettacoli e musica dal vivo.

«Un evento che negli anni è cresciuto grazie all'affetto delle persone che ripagano di tutti i sacrifici - commenta il presidente della pro loco Fiorenzo Gandolfi -. Fondamentale come sempre il contributo dei nostri volontari. I grazie non bastano».

Sapori del territorio, musica dal vivo e divertimento saranno i protagonisti della sesta edizione della Grigliata sotto le Stelle, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio a Gusano di Gropparello, nella fantastica cornice della terrazza panoramica adiacente alla Chiesa

La manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate, proporrà due serate all’insegna della convivialità, pensate per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutta la zona.

Gli stand gastronomici apriranno entrambe le sere alle ore 19. Il menù comprenderà salumi e formaggi nostrani, bortellina, carne alla griglia, spiedini e hot dog e tanto altro, accompagnati da vino e birra.

Alla proposta gastronomica si affiancherà un ricco programma di intrattenimento. La serata di sabato 25 luglio sarà aperta dal Mago Willy, con uno spettacolo di magia dedicato a grandi e piccini. A seguire saliranno sul palco i BrokenBrakes e gli I-DOLL, che accompagneranno il pubblico con la loro musica dal vivo.

Domenica 26 luglio sarà invece la volta di Mikeless il Cantalooper, artista capace di costruire dal vivo arrangiamenti e accompagnamenti attraverso l’utilizzo della loop station. La festa proseguirà poi con l’esibizione clou della festa: i Cani Sciolti si esibiranno con una doppia performance, prima con il tributo a Max Pezzali e gli 833 e poi con i loro repertorio classico.

Particolarmente attivo il territorio comunale di Gropparello. Dopo i successi riscontrati dalle feste di Sariano e Groppovisdomo, arriva l'appuntamento con la Grigliata sotto le stelle. Il prossimo fine settimana, invece, grande attesa per la nuova edizione della Festa dei Cuion organizzata al campo sportivo di Gropparello dal 31 luglio al 2 agosto. Attesi artisti da tutta Italia come i Legno, Le Canzoni giuste e Ruggero de i timidi.