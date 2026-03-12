Parco Giochi del Facsal, sabato 14 la riapertura al pubblico
Dal 2 marzo scorso era rimasto chiuso per consentire alcuni interventi di miglioria e manutenzione
Redazione Online
|41 minuti fa
Sarà aperto dalla mattina di sabato 14 marzo, dopo le operazioni di pulizia che Iren eseguirà nella giornata di venerdì 13, il campo giochi sul Pubblico Passeggio. Dal 2 marzo scorso il parco era rimasto chiuso per consentire alcuni interventi di miglioria e manutenzione riguardanti, in particolare, la realizzazione di un terrapieno con siepe - per il contenimento del ghiaietto nella zona circostante la piramide - e la posa di tre piccoli giochi a integrazione dell'area ludica.
E' stato inoltre piantumato un nuovo albero in una buca di impianto preesistente e si è provveduto alla sistemazione di tavoli e sedie sotto il gazebo, coperto con un telo ombreggiante.
