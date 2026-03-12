Liberta - Site logo
Dal 2 marzo scorso era rimasto chiuso per consentire alcuni interventi di miglioria e manutenzione

Redazione Online
|41 minuti fa
Parco Giochi del Facsal, sabato 14 la riapertura al pubblico
1 MIN DI LETTURA
Sarà aperto dalla mattina di sabato 14 marzo, dopo le operazioni di pulizia che Iren eseguirà nella giornata di venerdì 13, il campo giochi sul Pubblico Passeggio. Dal 2 marzo scorso il parco era rimasto chiuso per consentire alcuni interventi di miglioria e manutenzione riguardanti, in particolare, la realizzazione di un terrapieno con siepe - per il contenimento del ghiaietto nella zona circostante la piramide - e la posa di tre piccoli giochi a integrazione dell'area ludica.
E' stato inoltre piantumato un nuovo albero in una buca di impianto preesistente e si è provveduto alla sistemazione di tavoli e sedie sotto il gazebo, coperto con un telo ombreggiante.
 

