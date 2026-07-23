Patentino per cani e gatti, si cercano docenti

C’è tempo fino alle ore 12 di giovedì 6 agosto per la presentazione delle candidature all’incarico esterno di docenza e formazione per i corsi “Patentino Cani” e “Patentino Gatti” programmati per l’anno 2026, realizzati dal Comune di Piacenza in collaborazione con l’Azienda USL di Piacenza.

L’incarico prevede la conduzione della didattica principale, l’affiancamento alla Responsabile scientifica e il coordinamento del team di supporto nelle attività formative che si svolgeranno tra settembre e dicembre 2026 presso la Sala Pierluigi di Palazzo Farnese. I percorsi, articolati in moduli teorici e pratici, affronteranno temi quali benessere animale, etologia, comunicazione, gestione comportamentale e aspetti sanitari, con sessioni dedicate sia ai cani sia ai gatti.

Possono candidarsi professionisti laureati in Medicina Veterinaria, iscritti all’Ordine e in possesso della qualifica di esperto in comportamento animale, con comprovata esperienza nella docenza di corsi analoghi. Il candidato dovrà inoltre garantire nel proprio team la presenza di un educatore cinofilo qualificato e di un esperto del settore felino.

La selezione avverrà sulla base di criteri di valutazione che comprendono titoli, esperienze pregresse, qualità del team proposto e adeguatezza della metodologia didattica. L’incarico prevede un compenso omnicomprensivo di 4.000 Euro, erogato al termine delle attività.

Le candidature, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo [email protected] . Il materiale e il testo completo dell’avviso sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.piacenza.it/animali .