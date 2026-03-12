Piacentino bloccato a tremila metri, salvato dal Soccorso alpino

C’è anche un giovane piacentino fra i tre escursionisti soccorsi giovedì 12 marzo dopo una notte passata in quota sulle Pale di San Martino, in Trentino. Il ragazzo, classe 2003, si trovava sulla ferrata Bolver insieme a due coetanei residenti in provincia di Perugia quando, a quota 2.817 metri, il gruppo si è trovato in difficoltà a causa del freddo e del panico.

La richiesta di aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 19.45. A causa del maltempo, però, la Centrale Unica di Emergenza non ha potuto inviare immediatamente l’elicottero sul posto. I tre, comunque attrezzati, sono stati quindi guidati telefonicamente lungo il percorso fino al bivacco Fiamme Gialle, a quota 3.005 metri, dove è stato loro consigliato di trascorrere la notte in attesa di condizioni meteo più favorevoli.

Nel frattempo nove operatori della Stazione di San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si sono messi in allerta per un eventuale intervento via terra, insieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle.

Intorno a mezzanotte e mezza i tre giovani risultavano usciti senza conseguenze dalla ferrata e diretti verso il bivacco. Alle 6 di mattina, con il miglioramento del tempo, l’elisoccorso ha potuto raggiungere il bivacco Fiamme Gialle e recuperare i tre escursionisti. L’intervento si è concluso poco dopo le 7.

L’episodio ha spinto il Soccorso Alpino a lanciare un monito severo sulla frequentazione della zona, diventata mèta di un turismo spesso impreparato.

«L’itinerario che conduce al Bivacco Fiamme Gialle, struttura recentemente rinnovata e diventata particolarmente attrattiva, è un percorso impegnativo che richiede adeguata preparazione tecnica, esperienza e attrezzatura idonea», spiegano i tecnici del Soccorso alpino. «Proprio in questa zona, negli ultimi mesi, si sono registrati diversi interventi di soccorso, un numero che non ha precedenti negli ultimi anni».

I soccorritori ricordano inoltre che la montagna presenta ancora condizioni invernali con neve, ghiaccio e temperature rigide.

Il richiamo finale è alla prudenza e alla verifica delle fonti di informazione: «Prima di intraprendere escursioni di questo tipo è indispensabile informarsi sulle condizioni del percorso rivolgendosi ai professionisti della montagna, come guide alpine e gestori dei rifugi. Non ci si può limitare a guardare video su internet o sui social. Bisogna valutare con prudenza le proprie capacità».