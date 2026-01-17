Polo Volta, ancora ritardi per la palestra: fine lavori a marzo
Il cantiere in realtà avrebbe dovuto concludersi ad agosto del 2025 ma, per una serie di vicissitudini, i lavori erano potuti partire solo a settembre dello scorso anno
Mariangela Milani
|9 ore fa
Slitta di almeno altri tre mesi la “restituzione” della palestra agli studenti e studentesse del Polo superiore Volta di Borgonovo. Il cantiere per la messa in sicurezza e adeguamento sismico dell'immobile di via Pascoli durerà ancora fino a marzo. Per questo motivo studenti e studentesse (oltre 200) che frequentano la scuola superiore di Borgonovo sono stati nel frattempo dirottati (almeno per i mesi più freddi) nella tensostruttura di via Sarmato, di lato il palazzetto dello sport. Secondo una stima iniziale i lavori avrebbero dovuto concludersi questo mese ma, informa la Provincia (proprietaria degli edifici scolastici superiori) ad oggi la fine del cantiere è stimata per marzo 2026.
Il cantiere in realtà avrebbe dovuto concludersi ad agosto del 2025 ma, per una serie di vicissitudini, i lavori erano potuti partire solo a settembre dello scorso anno. Di qui i ritardi che nel frattempo si sono accumulati rispetto alla tabella di marcia. Ritardi a cui si aggiunge ora questo ulteriore slittamento.
