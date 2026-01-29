Poste rinvia la riapertura, l’ufficio di Castelvetro rimane nel container

L’ufficio postale doveva riaprire dal 21 gennaio ma di fatto pare che, al di là dello svuotamento dei locali, poco o nulla sia stato fatto. L’edificio in via Roma, a Castelvetro, risulta essere ancora vuoto. Nonostante la cartellonistica informativa esposta avvisava che il servizio si sarebbe trasferito nel container sul retro della sede dal 29 settembre 2025 al 20 gennaio 2026. L’impegno di Poste Italiane però non è stato rispettato. E, ad oggi, non c’è alcuna comunicazione ufficiale di quando sarò ripristinato l’ufficio. Gli utenti possono comunque svolgere tutte le operazioni affidandosi agli operatori che lavorano quotidianamente nella postazione provvisoria allestita da circa quattro mesi.

«Servizi garantiti»

Poste Italiane fa sapere: «Ci scusiamo con i cittadini per il disagio dell’ufficio ancora chiuso. I lavori sono in corso dopo un momento di rallentamento non dipeso dall’azienda, che farà slittare la riapertura nella sua sede abituale. Tutti i servizi sono erogati presso l’ufficio trasferito nel container che continuerà a funzionare per tutto il periodo dei lavori. Abbiamo informato l’amministrazione comunale del rallentamento e proroga lavori».

Lavori che, come reso noto a metà settembre scorso, avrebbero dovuto portare al rifacimento della copertura, alla modernizzazione degli impianti interni, alla riorganizzazione degli sportelli e all’installazione della futura linea Postamat.

Nessuna data

Di tutto ciò che era previsto, non si sa cosa sia stato effettivamente eseguito e cosa ancora no. Ma osservando l’interno dell’edificio, non sembra che l’intervento di manutenzione sia prossimo al termine, anzi la stato di fatto appare piuttosto quello di un cantiere non ancora entrato nel vivo. Ed in effetti una data precisa di ripristino della funzionalità dell’ufficio nella sede originaria non c’è «ma - comunica Poste Italiane - sarà nostra cura informare non appena ci saranno novità».