Premio "Rosa d'oro" allo spumante rosè di Cantina Val Tidone

Lo spumante rosè extra dry Swing di Cantina Val Tidone è stato premiato con una Rosa d’oro durante l’ultima edizione del concorso enologico nazionale Rosa Rosati Rosé, tra i più importanti appuntamenti dedicati ai vini rosati italiani. Grazie al riconoscimento ottenuto, lo spumante rosè extra dry Swing si è aggiudicato un posto d’onore nella guida Rosa Rosati Rosé curata da Renato Rovetta, giornalista, degustatore internazionale dell’Associazione italiana sommeliers e direttore di Sommelierfriend.

«Lo spumante Swing – dice il presidente di Cantina Gianpaolo Fornasari – anche grazie alla veste che abbiamo dato alla bottiglia, richiama alla festa, alla condivisione di un momento di allegria». «Per noi di Cantina Val Tidone, che proprio quest’anno celebriamo il sessantesimo anniversario, è perfetto per brindare, con i nostri soci e clienti, a un traguardo così importante».