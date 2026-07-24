Rifiuti abbandonati, pioggia di multa in Val Nure e Val Chero

Brutte notizie per chi abbandona i rifiuti per non pagare la Tari. La polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero ha infatti emesso 49 verbali e 9 diffide nei confronti di cittadini che avevano il vizio di conferire abusivamente i propri rifiuti per eludere il sistema di raccolta. Un’attività che in alcuni casi ha avuto la collaborazione dell’ufficio tributi dell’Unione e che ha consentito di individuare alcuni evasori totali. Oltre all’applicazione delle sanzioni, le verifiche hanno permesso di regolarizzare le posizioni tributarie e di avviare i procedimenti per il recupero delle somme pregresse.

Risultati che derivano dall’intensificarsi delle attività di controllo del territorio nei primi sei mesi del 2026 nei cinque comuni dell’Unione (Carpaneto, Gropparello, Podenzano, San Giorgio e Vigolzone) con l’obiettivo di contrastare e ridurre l’abbandono dei rifiuti.