Ruba un cane da un'auto, rintracciato dai carabinieri

Un 65enne rischia la denuncia da parte dei carabinieri per furto aggravato di animale. L'uomo ha sottratto "Ricky", un cucciolo di cane di razza Breton che era momentaneamente all’interno di un furgone.

Verso le 21.30 di giovedì 15 gennaio il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Fiorenzuola è intervenuto presso un locale pubblico a Roveleto, in seguito alla segnalazione di un 60enne di Besenzone che aveva notato una persona sospetta avvicinarsi al suo furgone. L'uomo ha riferito ai militari che voleva mostrare il suo cucciolo, preso da poco, ad amici ed avventori del locale pubblico e uno sconosciuto aveva forzato lo sportello anteriore destro del suo veicolo per tentare di asportare il cagnolino.

Giunto sul posto, l’equipaggio del Radiomobile ha raccolto le dichiarazioni del proprietario e, grazie alla collaborazione del gestore del bar, i militari hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nei filmati si è potuto accertare che un uomo, dopo aver preso il cucciolo Ricky, si è allontanato a bordo di una vettura di colore nero. I carabinieri hanno riconosciuto la persona sospetta e si sono recati presso la sua abitazione, dove hanno rintracciato l’autore del furto del cane, un 65enne del luogo, già noto, il quale gli ha consegnato spontaneamente il cucciolo. Ricky è stato così restituito al legittimo proprietario, e l’autore verrà denunciato per furto aggravato di animale.