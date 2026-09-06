Settembre come in piena estate, ma il caldo anomalo avrebbe le ore contate

Il caldo anomalo avrebbe le ore contate: da mercoledì 9 settembre gli esperti del meteo prevedono un crollo termico al Centro-Nord.

L’estate infinita e fuori stagione di questo inizio settembre si prepara a subire il primo vero stop.

L’anticiclone africano, che ha fatto registrare record storici con temperature ben oltre i 30-35 °C da Nord a Sud, sta per cedere il passo a una svolta meteorologica radicale. Le proiezioni dei principali centri di calcolo confermano che il gran caldo anomalo ha ormai i giorni contati: la data da segnare sul calendario è mercoledì 9 settembre.

Una perturbazione nord-atlantica dovrebbe scendere verso il Mediterraneo, spezzando l'egemonia dell'aria sahariana. I primi territori a sperimentare il cambiamento saranno proprio quelli del Centro-Nord. L'impatto tra le correnti fresche in arrivo e il calore accumulato dal suolo e dai mari darà vita a forti contrasti termici: sono attesi temporali intensi, grandinate e una netta intensificazione dei venti.

Il vero protagonista della seconda metà della settimana sarà però il termometro. Gli esperti prevedono un crollo termico drastico, con le temperature che potrebbero scendere anche di 8 gradi rispetto ai valori attuali, riportando il clima in linea con le medie autunnali del periodo. Successivamente, il fronte instabile e l'aria fresca si estenderanno anche al resto della penisola. Prepariamoci dunque agli ultimi scampoli di afa opprimente, ma l'autunno potrebbe riservare ancora sorprese estive.