Fabrizio Corona punta al bowling di San Nicolò: «Trattative in corso»
C’è l’interesse dell’ex re dei paparazzi ad entrare in società con la famiglia Giandini
Leonardo Chiavarini
|1 ora fa
Fabrizio Corona con Alice e Asia Giandini
Un interesse nato a febbraio che potrebbe presto trasformarsi in un’inedita collaborazione. Parliamo di Fabrizio Corona, personaggio televisivo e imprenditore italiano, e del locale “Bowling laser game San Nicolò” di proprietà della famiglia Giandini.
L’ex re dei paparazzi, figura controversa oggi molto attiva sui social - dove, tra l’altro, ha da poco lanciato il movimento politico “Per la verità” - era stato ospite del Bowling il 14 febbraio scorso. Prima di arrivare alla discoteca “Sottozero” (Comoedia) di San Nicolò, Corona si era infatti concesso una tappa nella sala della famiglia Giandini, restando colpito da un gioco in particolare.
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