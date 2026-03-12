Sicurezza stradale, tappa piacentina per la campagna "Guardiamoci negli occhi"
«É un’iniziativa a cui abbiamo subito aderito - fa presente l'assessore Mario Dadati - e ci stiamo impegnando anche con le scuole e i servizi educativi del Comune»
«Guardiamoci negli occhi» è il nome della campagna lanciata dall’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale a cui anche il Comune di Piacenza ha aderito. A presentarla, insieme all’assessore Mario Dadati e a Fiorenzo Zani dell’Ufficio scolastico territoriale, sono stati il presidente dell’Osservatorio Marco Pollastri e il testimonial Luca Bellei che dopo la conferenza è partito in sella a uno scooter elettrico per intervistare i piacentini sul tema della sicurezza stradale.
«In Emilia-Romagna, la serie storica degli incidenti stradali negli ultimi 10 anni evidenzia come i decessi registrati nel 2024 (273) siano in linea con il percorso verso il dimezzamento entro il 2030 - spiega Pollastri - tuttavia, il numero dei motociclisti deceduti non segue l'andamento generale: nel 2024, dopo una leggera flessione registrata l'anno precedente, resta stabile rispetto a quello del 2019: 69. Si è dimezzato rispetto al valore registrato nel 2019, invece, il numero dei ciclisti coinvolti in incidenti letali, comunque alto pur passando da 60 a 30». Da qui l’obiettivo della campagna che mira a sensibilizzare i cittadini: «É un’iniziativa a cui abbiamo subito aderito - fa presente Dadati - e ci stiamo impegnando anche con le scuole e i servizi educativi del Comune».
