Stazione di Castello, ancora problemi alla illuminazione

Tra i pendolari c’è chi lamenta la mancanza di una pensilina al binario 2 e chi invece segnala un cantiere lumaca per la ristrutturazione di un marciapiedi

Mariangela Milani
|3 ore fa
L'illuminazione alla stazione ferroviaria continua a funzionare a singhiozzo
1 MIN DI LETTURA
Luce che va e viene alla stazione dei treni di Castel San Giovanni. A segnalare per l’ennesima volta il disservizio sono gli stessi pendolari. A fine gennaio Rfi, dopo innumerevoli segnalazioni e dopo diversi tentativi, era riuscita a risolvere il guasto che provocava continui spegnimenti. Dopo l’intervento dei tecnici di Rfi il problema sembrava risolto, salvo ripresentarsi in questi giorni, con una illuminazione a singhiozzo che continua a creare i noti disagi a chi ogni giorno, e ogni sera, si serve dei binari. 
Tra i pendolari c’è chi lamenta la mancanza anche di una pensilina lungo il binario 2 e chi invece segnala un cantiere lumaca all'interno della stazione, per la ristrutturazione di un marciapiedi, che pare non finire mai.
 

