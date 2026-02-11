Stazione di Castello, ancora problemi alla illuminazione

Luce che va e viene alla stazione dei treni di Castel San Giovanni. A segnalare per l’ennesima volta il disservizio sono gli stessi pendolari. A fine gennaio Rfi, dopo innumerevoli segnalazioni e dopo diversi tentativi, era riuscita a risolvere il guasto che provocava continui spegnimenti. Dopo l’intervento dei tecnici di Rfi il problema sembrava risolto, salvo ripresentarsi in questi giorni, con una illuminazione a singhiozzo che continua a creare i noti disagi a chi ogni giorno, e ogni sera, si serve dei binari.

Tra i pendolari c’è chi lamenta la mancanza anche di una pensilina lungo il binario 2 e chi invece segnala un cantiere lumaca all'interno della stazione, per la ristrutturazione di un marciapiedi, che pare non finire mai.