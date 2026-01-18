Voragine chiusa a Saliceto, fanno ritorno medico e seggio elettorale

Il piano terra dell’ex asilo nido di Saliceto torna ad essere agibile. L’edificio di via Ricetto era stato temporaneamente chiuso, con provvedimento urgente firmato dalla sindaca Marica Toma, lo scorso fine settembre dopo l’improvviso crollo di una porzione del tetto. La causa, indicata dal tecnico incaricato, è stata la presenza di travetti in legno marciti in seguito alle infiltrazioni d’acqua dovute all’intasamento delle grondaie che hanno impedito il corretto deflusso delle piogge.

In seguito all’episodio, che fortunatamente non ha avuto alcuna grave conseguenza, l’amministrazione è intervenuta per ripristinare la porzione di tetto crollata, andando a chiudere di fatto lo squarcio che si era venuto a creare, e puntellare totalmente il sottotetto a sostegno delle strutture lignee di copertura.

Con la revoca parziale dell’ordinanza temporanea di inagibilità, l’ambulatorio medico del dottor Erminio Crenna può tornare ad essere frequentato dai suoi pazienti. Il presidio assistenziale che trova “casa” al piano terra dell’ex nido a Saliceto è quindi stato ripristinato.

La spesa presunta dell’operazione è di oltre 10mila euro. L’edificio, lo ricordiamo, è stato riqualificato nei primi anni del Duemila, dato che dal settembre 2008 ha ospitato il servizio educativo di nido, per 4 anni, cessato poi nel luglio 2012.