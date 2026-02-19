Ziano, foro nel muro per puntare alla cassaforte della banca

Tentato colpo in banca, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, a Ziano. Dopo essere penetrati in un negozio adiacente, i ladri hanno praticato un foro nel muro per poter accedere ai locali dell'istituto di credito dove è custodita la cassaforte. Probabilmente disturbati hanno dovuto però abbandonare il colpo.

Ingenti i danni al negozio e alla banca. Indagano i carabinieri.