Ziano, foro nel muro per puntare alla cassaforte della banca

I ladri sono passati da un negozio a fianco dell'istituto di credito. Il colpo è fallito

Redazione Online
|1 ora fa
Tentato colpo in banca, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, a Ziano. Dopo essere penetrati in un negozio adiacente, i ladri hanno praticato un foro nel muro per poter accedere ai locali dell'istituto di credito dove è custodita la cassaforte.  Probabilmente disturbati hanno dovuto però abbandonare il colpo. 
Ingenti i danni al negozio e alla banca. Indagano i carabinieri.
