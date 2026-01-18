Cucciolo trovato nel fango sulla 45 vicino ai cassonetti: lo salva la polizia locale
Il ritrovamento a Casino Agnelli di Travo. Si teme che sia stato abbandonato: portato al canile in attesa di trovare una famiglia
Elisa Malacalza
|29 minuti fa
Valentina Nocera e Riccardo Dallacasagrande con il cucciolo
Un cucciolo di due mesi è stato trovato vicino alla Statale 45, a Casino Agnelli, nel fango accanto ai cassonetti. L'allarme è scattato dai cantonieri Anas e da alcuni cittadini preoccupati che potesse finire sulla strada trafficata.
Gli agenti della Polizia locale di Travo, Valentina Nocera e Riccardo Dallacasagrande, lo hanno recuperato facilmente. Il cagnolino, bianco e nero con un occhio azzurro e uno nero, non ha microchip né risulta all'anagrafe canina. Si teme sia stato abbandonato.
È stato portato al canile di Cremona, convenzionato con il Comune di Travo, in attesa di trovare una famiglia.
