Cucciolo trovato nel fango sulla 45 vicino ai cassonetti: lo salva la polizia locale

Il ritrovamento a Casino Agnelli di Travo. Si teme che sia stato abbandonato: portato al canile in attesa di trovare una famiglia

Elisa Malacalza
Elisa Malacalza
|29 minuti fa
Valentina Nocera e Riccardo Dallacasagrande con il cucciolo
Valentina Nocera e Riccardo Dallacasagrande con il cucciolo
Un cucciolo di due mesi è stato trovato vicino alla Statale 45, a Casino Agnelli, nel fango accanto ai cassonetti. L'allarme è scattato dai cantonieri Anas e da alcuni cittadini preoccupati che potesse finire sulla strada trafficata.
Gli agenti della Polizia locale di Travo, Valentina Nocera e Riccardo Dallacasagrande, lo hanno recuperato facilmente. Il cagnolino, bianco e nero con un occhio azzurro e uno nero, non ha microchip né risulta all'anagrafe canina. Si teme sia stato abbandonato.
È stato portato al canile di Cremona, convenzionato con il Comune di Travo, in attesa di trovare una famiglia.
L'agente di polizia locale Valentina Nocera con il cucciolo
L'agente di polizia locale Valentina Nocera con il cucciolo

