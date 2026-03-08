Com'era Piacenza 50 anni fa: le foto aeree della Regione

C’è un angolo sul sito della Regione Emilia-Romagna e lo trovate cliccandoimmagini aeree scattate tra il 1976 e il 1978. Una specie di Google Earth vintage, un volo dall’alto che fotografa un’Emilia che non c’è più. Al di là della curiosità di andare a vedere come fosse casa nostra, confrontarle con quanto restituiscono i satelliti oggi somiglia a un’autopsia di un paesaggio perduto. L’effetto per i nostalgici è quello di un colpo al cuore: là dov’era ordine, quadratini di tanti colori, campagna , là dove c’era l’erba, ora c’è altro. e lo trovate cliccando QUI che custodisce le. Una specie di Google Earth vintage, un volo dall’alto che fotografa un’Emilia che non c’è più. Al di là della curiosità di, confrontarle con quanto restituiscono i satelliti oggi somiglia a un’. L’effetto per i nostalgici è quello di un colpo al cuore: là dov’era ordine, quadratini di tanti colori, campagna , là dove c’era l’erba, ora c’è altro.

La lettura da smartphone non è comodissima, meglio un pc. Ma è un patrimonio prezioso (e gratuito) che mostra metamorfosi visibili soltanto dall'alto. Le abbiamo raccontate su Libertà del 9 marzo con due esperti: Antonio Longo, professore associato al Politecnico di Milano, che a Piacenza ha avviato e dirige la laurea magistrale in Architettura del Paesaggio, e Emanuela Torrigiani, agronoma ed ex presidente dell’Ordine.