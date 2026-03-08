Com'era Piacenza 50 anni fa: le foto aeree della Regione
Volare su una macchina del tempo: come fosse un satellite "vintage", il portale mostra le metamorfosi di una provincia. E nel dettaglio i vostri quartieri nel 1976
Paola Brianti
|1 ora fa
Una vista dal Geoportale 3D della Regione Emilia-Romagna DTM 5x5 © Regione Emilia-Romagna RER © 1976-1978©
C’è un angolo sul sito della Regione Emilia-Romagna e lo trovate cliccando QUI che custodisce le immagini aeree scattate tra il 1976 e il 1978. Una specie di Google Earth vintage, un volo dall’alto che fotografa un’Emilia che non c’è più. Al di là della curiosità di andare a vedere come fosse casa nostra, confrontarle con quanto restituiscono i satelliti oggi somiglia a un’autopsia di un paesaggio perduto. L’effetto per i nostalgici è quello di un colpo al cuore: là dov’era ordine, quadratini di tanti colori, campagna , là dove c’era l’erba, ora c’è altro.
La lettura da smartphone non è comodissima, meglio un pc. Ma è un patrimonio prezioso (e gratuito) che mostra metamorfosi visibili soltanto dall'alto. Le abbiamo raccontate su Libertà del 9 marzo con due esperti: Antonio Longo, professore associato al Politecnico di Milano, che a Piacenza ha avviato e dirige la laurea magistrale in Architettura del Paesaggio, e Emanuela Torrigiani, agronoma ed ex presidente dell’Ordine.