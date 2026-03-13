"Mondus vini", pioggia di riconoscimenti per la Cantina Valtidone

Il 2026 per Cantina Valtidone di Borgonovo porta in dote una pioggia di riconoscimenti ai sui vini, e quindi al lavoro dei soci viticoltori. Alla recente edizione di Mondus vini - 38° Grand International Wine Award – lo stabilimento vitivinicolo di via Moretta ha conquistato ben quattro medaglie, aggiudicandosi quindi un posto d’onore grazie a ben tre ori e un argento. Altre due medaglie d’oro sono arrivate durante il Berliner Wine Trophy. In entrambi i casi si tratta di competizioni che vedono gareggiare produttori di tutto il mondo.

Le tre medaglie d’oro sono andati ad Arvange Spumante Metodo Classico Brut, Arvange Metodo Classico Pas Dosé 2020 e al 50 Vendemmie Colli piacentini Malvasia doc 2024. La medaglia d’argento di quello che viene considerato uno dei concorsi vinicoli più importanti del mondo è andato al bianco fermo Inedita.

Al Berliner Wine Trophy ancora una volta la linea Arvange ha ottenuto una medaglia d’oro per lo spumante metodo classico brut, e una per il metodo classico pas dosé 2020. Due Menzioni Category IV”(equivalente a una medaglia dargento) sono arrivate per il 50 Vendemmie colli piacentini malvasia doc 2024 e da Bollo Rosso gutturnio classico superiore doc 2022.