Sigma di Castello, venerdì ultimo giorno di apertura

Per il Supermercato Sigma del centro commerciale Le Cupole venerdì 20 febbraio sarà l'ultimo giorno di apertura. Da sabato la serranda resterà abbassata per i clienti, mentre i 12 dipendenti (10 donne un uomo e un tirocinante) da lunedì 23 febbraio scatta la cassa integrazione a zero ore. Vuol dire che il negozio resterà chiuso. Lavoratori e lavoratrici dovranno starsene a casa in attesa, si spera, che qualcuno si faccia avanti per rilevare il marchio. La stessa sorte tocca anche ad altri tre punti vendita di Piacenza, che fanno tutti parte del gruppo Realco ormai in crisi conclamata.

Nel frattempo l’atmosfera al Sigma di Castello non è certo delle più felici. «Siamo qui in attesa – si limitano a commentare le dipendenti -. Non sappiamo di preciso cosa ci aspetta. Speriamo». Per i tanti clienti, molti dei quali anziani, si tratta di una perdita non indifferente. Che le cose non girassero per il verso giusto a Castel San Giovanni, come nei restanti tre punti vendita di Piacenza, lo si era capito già da diverso tempo. Le voci di una crisi in atto avevano iniziato a circolare un anno fa fino a quando, a novembre del 2025, la crisi è diventata del tutto evidente. Il magazzino centrale, a Reggio Emilia, ha iniziato a centellinare le consegne e dagli scaffali e dai banchi frigo hanno iniziato a scarseggiare alcuni prodotti. Amara ironia della sorte la notizia della chiusura arriva a pochi giorni dall’anniversario del Sigma di Castel San Giovanni, che il primo di marzo avrebbe dovuto festeggiare il trentennale di apertura.