Ziano, enoteca a singhiozzo. Il Comune cerca un nuovo gestore

«Che fine ha fatto l’enoteca di Ziano?». Il caso lo sollevano i consiglieri del gruppo di minoranza Idea Comune Mariagrazia Molinelli, Antonio Mosti e Marco Bertaccini, preoccupati dalle aperture a singhiozzo che hanno ceduto il passo alla recente chiusura, dell’enoteca di proprietà pubblica. L'ultimo gestore in ordine di tempo, Sette Colli che riunisce produttori locali, ha da poco rinunciato.

«Stiamo cercando un nuovo gestore, che contiamo di trovare entro inizio primavera, tramite un affido o un avviso di pubblico interesse» dice il sindaco Manuel Ghilardelli. La minoranza però parte all’attacco, chiedendo conto al sindaco e all’amministrazione comunale dei «motivi che hanno causato la chiusura dell'enoteca, realizzata grazie a cospicui finanziamenti pubblici».