Acquista la licenza a vita di Office 2021 Professional Plus e risparmia 261€

Acquistare una licenza a vita di Office 2021 Professional Plus significa fare un investimento una tantum con benefici a lungo termine. Con questa offerta, potete risparmiare fino a 261€ rispetto alle alternative in abbonamento, un vantaggio non trascurabile per professionisti e aziende che cercano stabilità nei costi e affidabilità.

acquisto di Office 2021 Professional Plus tramite una licenza a vita offre vantaggi economici significativi rispetto alle alternative in abbonamento. Office 2021 Professional Plus può essere acquistato sia come licenza a vita sia tramite un abbonamento a Office 365 (ora ribattezzato Microsoft 365). Con l'abbonamento, gli utenti pagano una quota mensile o annuale, che può sommarsi significativamente nel corso degli anni. Al contrario, la licenza a vita richiede un pagamento una tantum, permettendo di risparmiare notevolmente nel lungo periodo.

Acquistando Office 2021 Professional Plus tramite ESD codes, una piattaforma di vendita di software digitali, gli utenti possono beneficiare di un risparmio di 261€ rispetto al prezzo standard suggerito da Microsoft.

Per chi è alla ricerca di una licenza a vita di Office 2021 Professional Plus, uno dei https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2023/11/29/esdcodes-lo-shop-online-di-licenze-autodesk-e-adobe-a-basso-costo_ae13e501-0180-4c52-889f-2a2a78df0966.html rivenditori Microsoft Office più affidabili e vantaggiosi sul mercato è ESD codes. Questa piattaforma offre una vasta gamma di software originali a prezzi competitivi, inclusa la suite Office 2021, come https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2024/05/22/acquistare-office-2021-home-business-al-miglior-prezzo_a67551f4-4a08-4414-b0bb-a7b7a5094371.html Office 2021 Home and Business. Acquistare su https://esdcodes.com/it/?esd=6&id_campaign=31&utm_source=ansa&utm_medium=referral&utm_campaign=acquista+la+licenza+a+vita+di+office+2021+professional+plus ESD codes non solo garantisce il miglior prezzo possibile ma assicura anche che il software sia autentico e completamente supportato dal produttore.

ESD codes è conosciuto anche per offrire https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2024/05/02/licenze-software-scontate-dove-acquistarle-in-modo-sicuro_f150fcbb-724f-4e20-b545-afa5290de7ba.html licenze software scontate, comprese https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2024/05/14/acquistare-licenze-office-usate-a-prezzo-basso-in-modo-legale-e-sicuro_1806331b-0cbf-4fcb-ab36-b1beee772140.html licenze Office usate a prezzo basso, rendendo questa piattaforma un punto di riferimento per risparmiare ulteriormente. Inoltre, il sito offre una vasta scelta di https://esdcodes.com/it/sistemi-operativi?esd=6&id_campaign=31&utm_source=ansa&utm_medium=referral&utm_campaign=acquista+la+licenza+a+vita+di+office+2021+professional+plus sistemi operativi Windows e https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2024/05/09/dove-acquistare-i-migliori-antivirus-per-pc-windows-10-e-11_c171b9cd-939a-4c25-a4dc-d41c2e1c7a83.html i migliori antivirus per PC, assicurando così una copertura completa per le esigenze di sicurezza informatica.

Oltre a Microsoft Office, ESDcodes si distingue anche come rivenditore Autodesk, offrendo la possibilità di https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2025/09/23/acquistare-i-migliori-prodotti-autodesk-in-offerta-_270c193f-c02e-4c0a-859a-220b4148bae9.html acquistare i migliori prodotti Autodesk, sul sito potete https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2024/05/03/come-acquistare-una-licenza-autocad-usata-senza-rischi_0d276045-2983-4d34-9970-c8055bfb6046.html acquistare Autocad o AutoCAD LT in diverse edizioni. Per chi lavora nel settore della grafica e del design, questa è un'opportunità da non perdere. Se state cercando https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2024/05/20/12-migliori-alternative-a-photoshop-quale-comprare_394dacb6-b1a5-439d-8c64-e8b96d6009be.html alternative a Photoshop, sul catalogo sono disponibili li https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2024/03/14/acquistare-adobe-photoshop-e-premiere-in-offerta-su-esdcodes_b6b1216a-29de-470f-958d-2efc33f4038a.html licenze Adobe Photoshop o l’utilissimo https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2024/04/18/acquistare-adobe-acrobat-pro-dc-2020-con-licenza-perpetua-in-offerta_3aca7a82-88d4-468b-a0c9-e43f5708adbf.html Adobe Acrobat DC 2020

Importante sottolineare che ESD codes è un https://esdcodes.com/it/?esd=6&id_campaign=31&utm_source=ansa&utm_medium=referral&utm_campaign=acquista+la+licenza+a+vita+di+office+2021+professional+plus partner Microsoft autorizzato, il che garantisce l'autenticità e la legalità di tutte le licenze vendute. La licenza acquistata viene inviata immediatamente dopo l'acquisto via email, permettendo un'attivazione rapida e senza intoppi. Inoltre, l'assistenza clienti è gratuita e disponibile in italiano, offrendo supporto per qualsiasi dubbio o problema.

Infine, per gli utenti che cercano alternative ai software più noti, ESD codes offre anche alternative a Photoshop e migliori antivirus per Mac, coprendo così un'ampia gamma di esigenze software a prezzi accessibili.

Office 2021 Professional Plus inoltre Include Teams e Skype for Business.

La versione 2021 introduce miglioramenti come la co-autore in tempo reale, una maggiore integrazione con Microsoft Teams, e funzionalità avanzate di AI che rendono l'elaborazione di documenti e dati più intuitiva e veloce.

Per garantire un'installazione efficiente e un funzionamento ottimale di Office 2021 Professional Plus, è importante assicurarsi che il sistema in uso soddisfi i requisiti minimi di sistema richiesti. Di seguito sono elencati i principali requisiti di sistema necessari per l'installazione di questa suite di produttività.

Office 2021 Professional Plus è compatibile con:

Assicurarsi che il proprio sistema rispetti questi requisiti è fondamentale per sfruttare al meglio tutte le funzionalità e le potenzialità offerte da Office 2021 Professional Plus.

Acquistando Office 2021 Professional Plus su ESDcodes, gli utenti beneficiano non solo di un risparmio significativo, ma anche di un processo di download rapido e sicuro. Dopo l'acquisto, riceverai un link per scaricare la ISO di Office 2021 Professional Plus direttamente dalla tua email. Questo link ti guiderà a un download sicuro e veloce, eliminando la possibilità di incorrere in software dannoso.

Una volta scaricato il file ISO, il processo di installazione può iniziare. Per gli utenti Windows, è necessario montare il file ISO cliccando con il tasto destro sul file e selezionando "Monta"; questo crea un'unità virtuale che appare in Esplora file. Successivamente, esegui il file setup.exe per avviare l'installazione. Segui le istruzioni a schermo, scegliendo le opzioni desiderate per la tua installazione personalizzata di Office.

Dopodiché, potrai avviare le singole applicazioni di Office che verranno guidate da un'installazione iniziale al primo avvio.

ESDcodes garantisce che il software scaricato sia autentico e privo di complicazioni, permettendoti di iniziare a utilizzare le nuove funzionalità di Office 2021 Professional Plus immediatamente dopo l'installazione.

Dopo aver completato il download e l'installazione di Office 2021 Professional Plus, il passaggio successivo è l'attivazione della licenza per assicurarsi che il tuo software sia pienamente operativo e autenticato. Ecco come procedere:

In caso di problemi durante l'attivazione o se non riesci a trovare la tua chiave di prodotto, è consigliabile contattare l'assistenza clienti di ESDcodes, che è gratuita e disponibile in italiano.

No, Office 2021 Professional Plus non è supportato su Windows 7 o Windows 8

Come posso trasferire la mia licenza di Office 2021 Professional Plus su un altro computer?

Per trasferire la tua licenza, dovrai disinstallare Office dal vecchio dispositivo prima di installarlo sul nuovo. Tuttavia, tieni presente che le licenze di Office sono generalmente legate al hardware su cui vengono attivate per la prima volta.

